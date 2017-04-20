Герой Marvel упал на ребенка в торговом центре в Алматы

Как оказалось, массивную статую, несмотря на ее немаленький вес, закрепили всего лишь скотчем.

В торговом центре в Алма-Ате на ребенка упала статуя робота. Мальчик несколько раз потрогал героя Marvel, прежде чем тот упал на него.

Как оказалось, массивную статую, несмотря на ее немаленький вес, закрепили всего лишь скотчем. Автор опубликованного в социальных сетях ролика утверждает, что пострадавший мальчик получил сотрясение мозга и ушибы.

Родители ребенка планируют обратиться в суд, чтобы получить возмещение.

Прокуратура Петербурга займется делом о рухнувшем на ребенка куске лепнины.

Фото: Студия Marvel

Видео: Telegram / ПЛОХИЕ НОВОСТИ