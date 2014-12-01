Вышел новый тизер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир!

Релиз фильма намечен на 14 февраля следующего года.

Фильм "Капитан Америка: Дивный новый мир" (Captain America: Brave New World) занял центральное место на февральской обложке журнала Empire. На постере издания изображены новый Капитан Америка, роль которого теперь исполняет Энтони Маки, а также Красный Халк, воплощённый актером Харрисоном Фордом. Данная лента станет своеобразным перезапуском истории о супергеройском персонаже. Ключевым героем истории станет бывший Сокол Сэм Уилсон. Ему предстоит принять на себя ответственность за спасение мира от грядущей угрозы. В этом противостоянии помогает американский президент Таддеус Росс, который способен превращаться в Красного Халка.

В актерском составе также указаны Джанкарло Эспозито ("Пацаны"), Лив Тайлер ("Властелин колец: Братство Кольца"), Дэнни Рамирес ("Топ Ган: Мэверик") и другие. Официальная премьера фильма запланирована на 14 февраля 2025 года. Однако картину могут перенести по срокам, из-за плохого приема у зрителей.

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment