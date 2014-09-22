Double Dragon Revive получила свежий трейлер и дату релиза

Релиз игры состоится осенью следующего года.

Студия разработки в Yukeʼs объявила в социальных сетях официальную дату релиза битемапа Double Dragon Revive. Компьютерная игра выйдет в свет 23 октября 2025 года. Ранее пользователи знали лишь год релиза, однако теперь авторы контента определились со сроками окончательно. В текущий момент стриминговый сервис для персональных компьютеров уже открыл предзаказы. Приобрести базовую версию проекта в российском регионе издатель в лице компании Arc System Works можно за 2 436 рублей, а за делюкс-версию придется отдать 3 489 рублей. В состав последней версии также войдёт бесплатная копия Double Dragon Dodge Ball, 24-часовой ранний доступ к Revive, музыкальный саундтрек, артбук и несколько альтернативных цветов для главного персонажа.

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Фото и видео: YouTube / IGN