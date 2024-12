Новый трейлер Dying Light: The Beast знакомит с Бароном и механиками игры

Релиз игры запланирован на лето следующего года.

На торжественной церемонии The Game Awards 2024 авторы компьютерной игры презентовали зрителя свежий трейлер Dying Light: The Beast. В ролике, распространенном позже по социальным сетям, авторы показали таинственного Барона. Именно данный персонаж стоит за экспериментами, проводимыми над Кайлом Крейном. Разработчики пояснили, что герой готов на всё ради достижения всеобщего блага. Напомним, что проект Dying Light: The Beast вырос из дополнения в отдельное приключение с главным героем первой части Dying Light в качестве протагониста. Официальный релиз игры ожидается летом 2025 года. Игра выйдет в свет на персональном компьютере, а также консолях PlayStation и Xbox.

Фото и видео: YouTube / Dying Light