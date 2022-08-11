Вышел трейлер фильма "Мальчишки из "Никеля"

Дата выхода фильма в свет уточняется.

В социальных сетях компанией Amazon MGM Studios опубликован трейлер фильма "Мальчишки из "Никеля". Картина создана по по мотивам одноименного романа писателя Колсона Уайтхеда. Режиссером ленты выступил Рамелл Росс, ранее номинированный на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Сюжет истории рассказывают о том, как афроамериканские подростки оказываются в исправительном учреждении Академи Никеля. Там ребята подвергаются насильственным воздействиям. Однако крепкая дружба помогает героям выживать в невыносимых условиях. В актерском составе указаны Итан Херрисс и Брэндон Уилсон. Ранее иностранное издание The Rolling Stone включило фильм "Мальчишки из "Никеля"" в топ-20 лучших фильмов 2024 года.

Вышел трейлер боевика "Новокаин" со звездой "Пацанов" Джеком Куэйдом

Фото и видео: YouTube / Amazon MGM Studios