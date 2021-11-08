Вышел трейлер боевика "Новокаин" со звездой "Пацанов" Джеком Куэйдом

Премьера ленты намечена на 14 марта следующего года.

Студия Paramount показала в социальных сетях трейлер боевика "Новокаин". Мировая премьера картины запланирована на 14 марта 2025 года. Известно, что основным персонажем истории станет молодой человек по имени Нейт. Юноша является обычным клерком, но с одной удивительной способностью — он совершенно не чувствует боль. Это качество помогает ему построить отношения с коллегой в банке. Однако в какой-то момент местная банда Санта-Клаусов грабит его место работы и берет в заложники подругу. В результате парню приходится взять полицейскую машину и отправиться за преступниками в погоню. Нейту придется полностью задействовать свое необычное свойство, преодолеть неумение драться, а также разобраться с похитителями и при этом не попасться сотрудникам полиции, которые идут по следу. В главных ролях проекта заявлены Джек Куэйд ("Пацаны") и Эмбер Мидтандер ("Добыча"), Джейкоб Баталон ("Человек-паук: Нет пути домой") и Рей Николсон ("Лакричная пицца").

Представлена кооперативная игра Split Fiction от авторов It Takes Two.

Фото и видео: YouTube / Paramount Pictures