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Представлена кооперативная игра Split Fiction от авторов It Takes Two

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Игра выйдет в марте следующего года.

Студия Hazelight от Юсефа Фареса, запомнившаяся аудитории по выпуску такой компьютерной игры как It Takes Two, представила свою новую кооперативную игру — Split Fiction. Проект расскажет историю двух девушек, которые оказались заперты в симуляции. Героини вынуждены переключаться между "фэнтезийным" и "фантастическим" мирами для того, чтобы спастись и выбраться в реальный мир. Как и ранее, пользователи смогут купить только одну копию — и играть вместе с другом при помощи Friend Pass. Официальный релиз намечен на 6 марта 2025 года.

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Фото и видео: YouTube /  Electronic Arts

Теги: компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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