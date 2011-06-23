Представлена кооперативная игра Split Fiction от авторов It Takes Two

Игра выйдет в марте следующего года.

Студия Hazelight от Юсефа Фареса, запомнившаяся аудитории по выпуску такой компьютерной игры как It Takes Two, представила свою новую кооперативную игру — Split Fiction. Проект расскажет историю двух девушек, которые оказались заперты в симуляции. Героини вынуждены переключаться между "фэнтезийным" и "фантастическим" мирами для того, чтобы спастись и выбраться в реальный мир. Как и ранее, пользователи смогут купить только одну копию — и играть вместе с другом при помощи Friend Pass. Официальный релиз намечен на 6 марта 2025 года.

Warframe получила масштабное обновление 1999.

Фото и видео: YouTube / Electronic Arts