Warframe получила масштабное обновление 1999

Премьера обновления уже состоялась.

Вечером 13 декабря компьютерная игра Warframe получила долгожданное масштабное обновление "1999" или Warframe 1999". Презентационный ролик впервые пользователи видели в рамках проведения торжественной церемонии The Game Awards 2024. После видеозапись появилась в социальных сетях. Авторы проекта пояснили, что сюжет отправит игроков в далёкое прошлое, в котором персонажам потребуется найти учёного по имени Альбрехт Энтрати. Только этот специалист способен остановить распространение опасного вируса, угрожающего миру. Противостоять игрокам будет новая фракция "Скальдра", а перемещаться по уровням можно будет на новом виде транспорта — атомицикле.

Дополнительно обновление внедряет первую в истории Warframe систему романтики и отношений, а также 59-го варфрейма Цита-09, большое количество нового оружия и предметов кастомизации. В игре появится новый режим PvPvE: "Противостояние" и многое другое. В начале 2025 года также ожидается появление заражённых врагов, Техноцита Кода.

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Фото и видео: YouTube / IGN