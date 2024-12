TGA 2024: экшен Den of Wolves обзавёлся геймплейным трейлером

Релиз игры ориентировочно намечен на следующий год.

Создатели компьютерной игры Den of Wolves представили через социальные сети первый официальный геймплейный ролик игры. Официальная премьера проекта состоялась на торжественной церемонии The Game Awards 2024. Напомним, что разработкой футуристического кооперативного шутера про ограбления занимаются специалисты, работавшие ранее над такими проектами как PAYDAY: The Heist, PAYDAY 2 и GTFO. Выйти в свет свежая игра от студии 10 Chambers должна примерно в 2025 году.

Напомним, что Den of Wolves представляет из себя кооперативный шутер от первого лица. Пользователям придется примерить на себя роль профессионального наемника. Он будет выполнять "нештатные задания" для корпоратов из Мидуэй-Сити. Спрос на подобные заказы в этой свободной инновационно-технологической зоне увеличивается вместе с ростом конкурирующих организаций. Разработчики пообещали клиентам представить им динамичные и непредсказуемые сессии в атмосфере технологического триллера.

