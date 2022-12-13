Chrono Odyssey, новая MMORPG на Unreal Engine 5, получила геймплейный трейлер

Дата выхода игры в свет еще не определена.

Разработчики из южнокорейской студии Npixel представили геймплейный трейлер своей новой компьютерной игры MMORPG под названием Chrono Odyssey. Они уточнили, что считают особенностями проекта динамичный открытый мир, непредсказуемость противников, способность пользователей управлять как пространством, так и временем, кастомизацию внешности героя, динамичный социальный опыт для сотен человек, а также игру по шести классам, в число которых входят мечник, рейнджер, колдун, паладин, берсерк и ассасин. Авторы напомнили о том, что Chrono Odyssey создаётся на движке Unreal Engine 5 для консолей PlayStation 5, Xbox Series и персональных компьютеров. Однако в настоящее время дата официального релиза игры не установлена.

Вышел первый трейлер второй части "Дюны".

Фото и видео: YouTube / Gematsu