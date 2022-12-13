Вышел первый трейлер второй части "Дюны"

Мировая премьера картины состоится 3 ноября.

Киностудия Warner Bros. Pictures представила трейлер второй части "Дюны" режиссера Дэни Вильнева. Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Сюжет продолжит историю Пола Атрейдеса, которому предстоит бороться за свое будущее и будущее планеты Арракис. События второй части "Дюны" развернутся сразу после финала первого фильма, вышедшего в 2021 году.

В главных ролях сыграли Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Флоренс Пью, Лея Сейду, Остин Батлер и другие. Мировая премьера картины состоится 3 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел второй локализованный трейлер фильма "Переводчик" от режиссера Гая Ричи.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures