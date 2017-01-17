Трейлер приключенческого экшена Crimson Desert раскрыл окно релиза

В продажу игра поступит не ранее конца следующего года.

Студия разработки Pearl Abyss из Южной Кореи представила в социальных сетях свежий трейлер экшена Crimson Desert. Торжественная презентация состоялась в рамках церемонии The Game Awards 2024. Также в ролике создатели раскрыли пользователям примерную дату выхода проекта в свет. Дополнительно игроки смогли заметить новые кадры из геймплея и ряд катсцен. В продаже проект появится "в конце" 2025 года:

Напомним, что Crimson Desert представляет из себя одиночный проект в открытом мире. Его сюжет расскажет о главе отряда Серой Гривы по имени Клифф. Персонаж путешествует по беспощадному континенту Пайвел. Поиграть в проект можно будет на персональных компьютерах, а также консолях PS5, Xbox Series. Официальный релиз должен быть одновременным для всех указанных платформ.. Ранее разработчики продемонстрировали клиентам долгую ролик с продолжительной схваткой с одним из боссов Crimson Desert — Ведьмой Мари.

Авторы The Outer Worlds 2 показали первый геймплейный трейлер.

Фото и видео: YouTube / Crimson Desert