Авторы The Outer Worlds 2 показали первый геймплейный трейлер

Релиз игры запланирован на следующий год.

На торжественной церемонии TGA 2024 авторы компьютерной игры The Outer Worlds 2 официально представили первый геймплейный трейлер своей новинки. Официальный релиз проекта состоится в 2025 году. В ролике разработчики из компании Obsidian иронично напомнили пользователям о том, что раньше постоянно занимались "сиквелами". Специалисты работали над выходом таких проектов как Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, Neverwinter Nights 2 и Fallout: New Vegas. В сиквеле The Outer Worlds игроков ждёт больше возможностей, футуристических локаций и "графических возможностей". В видеопрезентации замечено оружие будущего, красочные миры и необычные создания.

Фото и видео: YouTube / Obsidian Entertainment