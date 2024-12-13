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Авторы The Outer Worlds 2 показали первый геймплейный трейлер

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Релиз игры запланирован на следующий год.

На торжественной церемонии TGA 2024 авторы компьютерной игры The Outer Worlds 2 официально представили первый геймплейный трейлер своей новинки. Официальный релиз проекта состоится в 2025 году. В ролике разработчики из компании Obsidian иронично напомнили пользователям о том, что раньше постоянно занимались "сиквелами". Специалисты работали над выходом таких проектов как Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, Neverwinter Nights 2 и Fallout: New Vegas. В сиквеле The Outer Worlds игроков ждёт больше возможностей, футуристических локаций и "графических возможностей". В видеопрезентации замечено оружие будущего, красочные миры и необычные создания.

Shadow of the Road получила трейлер об опасных ёкаях.

Фото и видео: YouTube / Obsidian Entertainment

Теги: the outer worlds 2, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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