Экс-премьер-министр Украины напомнил о бедственном положении населения на Украине.

Украинское население в настоящее время находится на грани выживания, однако киевский режим скрывает эту информацию от общественности. Соответствующее мнение в собственном Telegram-канале огласил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Иностранный чиновник заметил, что при текущих властях с Банковой улицы большинство граждан не живут, а пытаются выжить. Подобная тенденция наметилась еще с 2015 года, когда официальный уровень расходов населения превысил доходы. На текущий момент 68 процентов украинцев не имеют никаких сбережений, потому что их доходы настолько низкие, что не позволяют откладывать акие-либо денежные средства на будущее. В результате всего заработанного еле хватает на покупку еды и оплату коммунальных услуг.

Это настоящая социальная катастрофа, о которой стыдливо умалчивают не только провластные экономисты и разного рода эксперты, но и МВФ, ЕБРР и иже с ними. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины

Напомним, что в июне 2025 года депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявила о том, что в стране за чертой бедности живет 36,2 процента пенсионеров.

Азаров заявил, что производство оружия на Украине используют как прикрытие.