В Чите впервые за 70 лет за ночь выпало рекордное количество осадков, превысив месячную норму

Норма в городе составляет 88 мм, а выпало более 105 мм осадков.

Больше месячной нормы осадков выпало за минувшую ночь в Чите на территории Забайкальского края. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Гидрометинформации ФГБУ "Забайкальское УГМС". В комментарии для новостного агентства "РИА Новости" начальник отдела обеспечения Ирина Размахнина уточнила, что речь идет об осадках на уровне 105 миллиметров. Такой показатель фиксируется в городе впервые за последние 70 лет. Обычая месячная норма для Читы составляет 88 миллиметров.

На особом контроле находятся малые реки округа. На местах работают оперативные группы, ведется наземный и авиамониторинг. Также центром управления в кризисных ситуациях ведется постоянный сбор информации от органов местного самоуправления и единой диспетчерской службы. пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью

Напомним, что по социальным сетям распространились фотографии и видеоролики с подтопленными дорогами. В кадре заметно, что в низинах транспортные средства заливало водой практически наполовину. В СМИ и местные жители писали о том, что автомобилисты искали запчасти и потерянные государственные номера своих машин, так как объекты смывались потоками воды. Пешеходам приходится идти по затопленным тротуарам.

Воздух в Ленобласти прогреется до +24 градусов 10 июля.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости