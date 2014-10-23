Беглов призвал объединить регионы Северо-Запада для защиты Ладоги и Балтики

На форуме "Экология большого города" губернатор Петербурга заявил о необходимости системной работы по очистке всей Балтийской водной системы. Город уже довел очистку хозяйственно-бытовых стоков до 99,8%.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на совместном заседании экологических советов Петербурга и Ленинградской области в рамках международного форума "Экология большого города". Глава региона подчеркнул необходимость объединения усилий всех субъектов Северо-Западного федерального округа для защиты Ладожского озера и всей Балтийской водной системы.

По словам Беглова, Петербургу удалось достичь очистки хозяйственно-бытовых стоков на 99,8%. Город регулярно проводит расчистку рек и каналов от мусора, удаляет донные отложения, восстанавливает крупные гидросистемы. Однако, отметил губернатор, эти меры не будут достаточно эффективными без налаженной работы в других регионах, поскольку все, что попадает в Онежское озеро и Ладогу, через Неву приходит в Петербург.

Глава города напомнил, что три года назад было подписано соглашение между семью регионами Балтийского бассейна, а предложение о системной работе легло в основу федерального проекта "Вода России". Но, по его мнению, заложенных в этот проект мероприятий недостаточно. Необходим следующий шаг — четкий план по защите всей Балтийской водной системы, Онежского озера, Невы с ее притоками и Финского залива.

Беглов сообщил, что заложена основа для будущего федерального проекта "Чистая Ладога", и у регионов есть общее понимание по его наполнению. Создана федеральная рабочая группа с участием представителей всех заинтересованных субъектов.

