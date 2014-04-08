Воздух в Ленобласти прогреется до +24 градусов 10 июля

Ленинградскую область завтра ждёт переменная облачность с дождливыми осадками. Об этом сообщает региональное управление МЧС, уточняя, что погодные условия включают возможные проливные дожди и грозы.
Ветер приобретет северо-восточное направление. В ночное время его сила составит 4–9 метров в секунду, днем порывы ветра увеличатся до 8–13 метров в секунду.
Температурный режим характеризуется ночным похолоданием до диапазона +10...+15°C, днем столбик термометра поднимется до +16...+21°C, в отдельных местах возможен прогрев воздуха до +24°C.
Атмосферного давление ночью немного снизится, а в дневное время существенных изменений не предвидится.
Ранее мы сообщили о том, что солнечная погода пришла в Петербург 9 июля.
Фото: Piter.TV
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