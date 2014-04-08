Воздух в Ленобласти прогреется до +24 градусов 10 июля

Ветер приобретет северо-восточное направление.

Ленинградскую область завтра ждёт переменная облачность с дождливыми осадками. Об этом сообщает региональное управление МЧС, уточняя, что погодные условия включают возможные проливные дожди и грозы.

Ветер приобретет северо-восточное направление. В ночное время его сила составит 4–9 метров в секунду, днем порывы ветра увеличатся до 8–13 метров в секунду.

Температурный режим характеризуется ночным похолоданием до диапазона +10...+15°C, днем столбик термометра поднимется до +16...+21°C, в отдельных местах возможен прогрев воздуха до +24°C.

Атмосферного давление ночью немного снизится, а в дневное время существенных изменений не предвидится.

Ранее мы сообщили о том, что солнечная погода пришла в Петербург 9 июля.

Фото: Piter.TV