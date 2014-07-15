Солнечная погода придет в Петербург 9 июля

Ожидается температура воздуха в пределах +20…+22 градуса.

Петербург вскоре окажется под воздействием незначительного промежуточного гребня антициклона. Это приведет к уменьшению облачности и кратковременному прекращению осадков, которые возобновятся лишь вечером в южных районах региона. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается температура воздуха в пределах +20…+22 градуса, в Ленинградской области — +18…+23 градусов.

Северный ветер усилится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до нормальных значений — примерно 760 мм ртутного столба.

Ранее мы сообщили о том, что переменная облачность и до +23 градусов ожидается в Ленобласти во вторник.

Фото: Piter.TV