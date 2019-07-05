Переменная облачность и до +23 градусов ожидается в Ленобласти во вторник

Только вечером возможен кратковременный дождь на южных территориях.

В Ленобласти завтра ожидается переменчивая погода с небольшими изменениями. По данным регионального подразделения МЧС, небо будет покрыто переменными облаками, существенных осадков не предвидится. Только вечером возможен кратковременный дождь на южных территориях.

Что касается ветра, то в ночное время 9 июля он будет перемещаться с запада и северо-запада, достигая скорости 6–11 метров в секунду. Днем направление изменится на переменное, а сила заметно ослабеет до 2–5 метров в секунду.

Температурный режим обещает быть комфортным: ночной воздух прогреется до +10...+15 °C, днем температура повысится до +18...+23 °C. Атмосферное давление постепенно начнет повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что дожди вернулись в Петербург во вторник.

Фото: Pxhere