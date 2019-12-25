Дожди вернутся в Петербург во вторник

Ожидается температура воздуха около +20...+22°C.

Во вторник, 8 июля, Петербург попадёт под воздействие активно действующего североатлантического циклона "Фридеманн", центр которого ближе к полудню переместится в южные районы Карелии. Его приход обеспечит переменную облачность с периодическими просветлениями, сопровождающуюся дождями, местами интенсивными, возможны грозы и усиление ветра. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается температура воздуха около +20...+22°C, в Ленобласти диапазон составит от +18° до +23°C. Юго-западный ветер усилится до скорости 6–11 м/с, во второй половине дня ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Давление поднимется до уровня 751 мм рт. ст., однако останется ниже среднего показателя.

Ранее мы сообщили о том, что жителям Ленобласти пообещали сильные ливни и грозы во вторник.

Фото: Piter.TV