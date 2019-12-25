Жителям Ленобласти пообещали сильные ливни и грозы во вторник

В течение дня воздух прогреется до 17–22 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до 13–18 градусов выше нуля.+

Прогноз погоды на вторник, 8 июля, обещает жителям Ленинградской области сильные ливни и грозы. Об этом предупреждают синоптики Северо-Западного межрегионального территориального управления Росгидромета.

В течение дня воздух прогреется до 17–22 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до 13–18 градусов выше нуля.

Ожидается, что ночью регион накроют дожди, местами интенсивные, а днем большинство территорий столкнутся с короткими дождями, местами возможен настоящий ливень и гром с молнией.

Ветер переменится: ночью дуть будет преимущественно с юга и юго-востока со скоростью 4–9 метров в секунду, а днем станет преобладать юго-западный и западный ветер силой 7–12 метров в секунду. При приближении грозы скорость ветра способна достигать значительных значений — до 15–17 метров в секунду.

Ранее мы сообщили о том, что кратковременные дожди и умеренное тепло пришли в Петербург 7 июля.

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