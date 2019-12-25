Кратковременные дожди и умеренное тепло придут в Петербург 7 июля

Ожидается температура воздуха около +21...+23 градусов.

Петербург сегодня окажется под воздействием атмосферного фронта. Это приведёт к переменной облачности с возможными локальными осадками. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается температура воздуха около +21...+23 градусов, в Ленобласти — от +19 до +24 градусов. Юго-западный ветер усилится до 3–8 метров в секунду.

Давление продолжит незначительно снижаться, достигнув отметки 752 мм рт. ст., что немного ниже среднего показателя.

Ранее мы сообщили о том, что вечером четверга, 3 июля, Петербург оказался во власти стихии — над городом разразилась гроза. Очевидцы сообщили, что молния угодила прямо в здание "Лахта Центра". На записи видно, как разряд попал именно в верхушку высотки. К счастью, информация о жертвах отсутствует.

Фото: Piter.TV