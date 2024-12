Shadow of the Road получила трейлер об опасных ёкаях

Игра может выйти в свет в следующем году.

Компания Owlcat Games выпустила в социальных сетях свежий трейлер тактической ролевой компьютерной игры Shadow of the Road. Короткий ролик авторы проекта посвятили таинственным ёкаям — существам из японской мифологии, с которыми встретятся игровые персонажи. Разработчики отмечают, что некоторые ёкаи могут быть довольно дружелюбны, но другие непредсказуемы или даже представлять из себя срьёзную угрозу. Отдельные ёкаи станут хранителями связей, влияющих на сюжет истории неожиданным образом. Другие же будут отвечать за испытания, делая сражения более динамичными и делая более высокие ставки. Разработчики пояснили, что в рамках Shadow of the Road пользователям нужно будет учиться не только сражаться с этими существами, но и управлять ими для того, чтобы получить преимущество в боях.

Сюжет игры развернется в альтернативной версии феодальной Японии 1898 года. Там присутствует магия и различные элементы стимпанка. наблюдательные зрители смогли увидеть в видеопрезентации своеобразный огнемёт и огромного робота. История расскажет о жизни двух ронинов по имени Сатору и Акиру. Они должны защитить маленького мальчика, в котором дремлет опасная и неуправляемая магия. Персонажам предстоит обойти чуть ли не всю страну и познакомиться со множеством личностей, скрывающих секреты.

Известно, что Shadow of the Road создают для платформы персонального компьютера. Однако пока что точной даты релиза у новинки нет. К выходу в свет она ожидается в 2025 году.

Фото и видео: YouTube / Owlcat Games