CD Projekt RED анонсировала "Ведьмак 4" с Цири в главной роли

Дата официального выхода игры в свет не обозначена.

Компания CD Projekt RED презентовала в социальных сетях кинематографичный трейлер компьютерной игры "Ведьмак 4".Премьера ролика состоялась на торжественной церемонии The Game Awards. Трейлер, созданный на движке Unreal Engine 5 и записанный с использованием видеокарты Nvidia серии RTX 50, демонстрирует фанатам франшизы повзрослевшую героиню Цири, которая сражается с монстром вблизи небольшой деревни. Известно, что студия разработки работает над данным проектом уже несколько лет. Во второй половине 2024 года игра перешла на этап полноценного производства. В процессе задействованы порядка 400 сотрудников.

На официальном сайте компании кпоминается, что "Ведьмак 4" будет представлять из себя одиночную ролевую игру с открытым миром. Ключевой героиней новой саги станет странствующая наемная охотница на чудовищ по имени Цири. Появится ли в игре Геральт, главный герой прошлой трилогии, а также дата выхода проекта в свет, неизвестно. Предположительно, релиз запланирован на персональных компьютерах и актуальных консолях PlayStation и Xbox.

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Фото и видео: YouTube / RusGameTactics