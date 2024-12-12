Вышел трейлер боевика "Аларум" с Сильвестром Сталлоне

Мировая премьера состоится 17 января 2025 года.

Студия Lionsgate представила трейлер боевика "Аларум". Режиссером картины выступил Майкл Полиш.

Сюжет расскажет историю бывших агентов ЦРУ Джо и Лары, которые решают провести романтический отпуск на острове. Однако их спокойствие нарушает авиакатастрофа, в результате которой пара находит флешку с засекреченной информацией. Ее содержимое делает обоих мишенью для спецслужб со всего мира.

В главных ролях сыграли Скотт Исвтуд, Сильвестр Сталлоне, Уилла Фицджералд и другие. Мировая премьера состоится 17 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Звездный путь: Секция 31".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies