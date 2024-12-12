Вышел трейлер фильма "Звездный путь: Секция 31"

Мировая премьера состоится 24 января 2025 года.

Стриминговый сервис Paramount Plus представил трейлер фильма "Звездный путь: Секция 31". Проект является частью популярной франшизы "Звездный путь".

Сюжет расскажет историю альтернативной версии Филиппу Джорджиу, которая будет представлена в образе беспощадной императрицы, уничтожившей миллионы своих подданных. Героиня возьмет на себя задачи по защите Объединенной Федерации Планет.

В главной роли сыграла Мишель Йео. Мировая премьера состоится 24 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Вы сердечно приглашены".

Видео: YouTube / Paramount Plus