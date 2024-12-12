Вышел трейлер комедии "Вы сердечно приглашены"

Мировая премьера состоится 30 января 2025 года.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер комедии "Вы сердечно приглашены". Режиссером и сценаристом картины выступил Николас Столлер.

Сюжет расскажет историю отца-одиночки Джима и карьеристки Марго. Герои случайно бронируют для свадебных торжеств один и тот же коттедж на отдаленном острове побережья Каролины. Но в результате ошибки организатора ни одна из сторон не собирается уступать.

В главных ролях сыграли Риз Уизерспун и Уилл Феррелл. Мировая премьера состоится 30 января 2025 года.

Ранее A24 представила новый трейлер фильма "Бруталист".

Видео: YouTube / Prime Video