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Вышел трейлер комедии "Вы сердечно приглашены"

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Мировая премьера состоится 30 января 2025 года.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер комедии "Вы сердечно приглашены". Режиссером и сценаристом картины выступил Николас Столлер.

Сюжет расскажет историю отца-одиночки Джима и карьеристки Марго. Герои случайно бронируют для свадебных торжеств один и тот же коттедж на отдаленном острове побережья Каролины. Но в результате ошибки организатора ни одна из сторон не собирается уступать.

В главных ролях сыграли Риз Уизерспун и Уилл Феррелл. Мировая премьера состоится 30 января 2025 года.

Ранее A24 представила новый трейлер фильма "Бруталист".

Видео: YouTube / Prime Video

Теги: amazon prime video, вы сердечно приглашены, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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