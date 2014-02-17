Кинокомпания A24 представила новый трейлер фильма "Бруталист". Режиссером картины выступил Брэйди Корбет.
Сюжет расскажет историю жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Герой осваивается в новой стране и заводит знакомства с местными предпринимателями.
В главных ролях сыграли Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс и другие. Мировая премьера состоится 20 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедийного боевика "Старик".
Видео: YouTube / A24
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