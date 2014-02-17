Вышел трейлер комедийного боевика "Старик"

Мировая премьера состоится 21 февраля 2025 года.

Компания The Avenue представила трейлер комедийного боевика "Старик". Режиссером картины выступил Саймон Уэст.

Сюжет расскажет историю пожилого наемника, которого руководство вынуждает обучать молодого и перспективного новичка. Однако вскоре им предстоит объединить силы, чтобы наказать своих боссов за предательство.

В главных ролях сыграли Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман и другие. Мировая премьера состоится 21 февраля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "28 лет спустя".

Видео: YouTube / Paramount Movies