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Вышел трейлер комедийного боевика "Старик"

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Мировая премьера состоится 21 февраля 2025 года.

Компания The Avenue представила  трейлер комедийного боевика "Старик". Режиссером картины выступил Саймон Уэст.

Сюжет расскажет историю пожилого наемника, которого руководство вынуждает обучать молодого и перспективного новичка. Однако вскоре им предстоит объединить силы, чтобы наказать своих боссов за предательство.

В главных ролях сыграли Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман и другие. Мировая премьера состоится 21 февраля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "28 лет спустя".

Видео: YouTube / Paramount Movies

Теги: the avenue, старик, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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