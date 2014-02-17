Вышел трейлер комедийного боевика "Старик"

Компания The Avenue представила трейлер комедийного боевика "Старик". Режиссером картины выступил Саймон Уэст.
Сюжет расскажет историю пожилого наемника, которого руководство вынуждает обучать молодого и перспективного новичка. Однако вскоре им предстоит объединить силы, чтобы наказать своих боссов за предательство.
В главных ролях сыграли Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман и другие. Мировая премьера состоится 21 февраля 2025 года.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "28 лет спустя".
Видео: YouTube / Paramount Movies
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