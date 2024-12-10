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Вышел трейлер фильма "28 лет спустя"

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Мировая премьера состоится 20 июня 2025 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фильма "28 лет спустя". Режиссером картины выступил Дэнни Бойл.

Сюжет продолжит историю, показанную в фильме "28 лет спустя". Со времен начала пандемии прошло 28 лет, и мир сильно изменился. Люди продолжают обитать в опустошенных землях и справляться с ордами зомби вокруг.

В главных ролях сыграли Киллиан Мерфи, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон и другие. Мировая премьера состоится 20 июня 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Ущелье".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

Теги: 28 лет спустя, sony pictures, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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