Вышел трейлер фильма "28 лет спустя"

Мировая премьера состоится 20 июня 2025 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фильма "28 лет спустя". Режиссером картины выступил Дэнни Бойл.

Сюжет продолжит историю, показанную в фильме "28 лет спустя". Со времен начала пандемии прошло 28 лет, и мир сильно изменился. Люди продолжают обитать в опустошенных землях и справляться с ордами зомби вокруг.

В главных ролях сыграли Киллиан Мерфи, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон и другие. Мировая премьера состоится 20 июня 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Ущелье".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment