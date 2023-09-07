Вышел трейлер фильма "Ущелье"

Мировая премьера состоится 14 февраля 2025 года.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер фильма "Ущелье". Режиссером картины выступил Скотт Дерриксон.

Сюжет расскажет историю элитных снайперов Драса и Леви. Герои охраняют посты по разные стороны засекреченного ущелья, которое защищает мир от таинственного зла. Им запрещено общаться с внешним миром и даже друг с другом, но вскоре снайперы начинают общаться и пытаются выяснить, что за зло обитает внизу.

В главных ролях сыграли Майлз Теллер, Аня Тейлор-Джой, Сигурни Уивер и другие. Мировая премьера состоится 14 февраля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Мелочи жизни" с Киллианом Мерфи.

Видео: YouTube / Apple TV