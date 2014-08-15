Вышел дублированный трейлер фильма "Мелочи жизни" с Киллианом Мерфи

Премьера в России состоится 6 марта 2025 года.

Кинокомпания "Про:взгляд" представила дублированный трейлер драмы "Мелочи жизни". Режиссером картины, снятой по одноименной книге, выступил Тим Милантс.

Сюжет расскажет историю ирландского угольщика Билла Ферлонга. Герой случайно обнаруживает страшные тайны в местном монастыре, которые будоражат его давние травмы.

В главных ролях сыграли Киллиан Мерфи и Эмили Уотсон. Премьера в России состоится 6 марта 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Жестокая любовь: история Рут Эллис".

Видео: YouTube / Про:взгляд