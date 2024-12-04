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Вчера, 13:30
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Вышел трейлер сериала "Жестокая любовь: история Рут Эллис"

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Мировая премьера состоится 24 февраля 2025 года.

Стриминговый сервис BritBox представил трейлер сериала "Жестокая любовь: история Рут Эллис". Режиссером проекта выступил Ли Хейвен Джонс.

Сюжет расскажет историю о последней повешенной в Великобритании женщине. Героиня, которая владеет клубом в Лондоне, влюбляется в гонщика Дэвида Блейкли. Однако отношения пары вылились в постоянные оскорбления со стороны возлюбленного, что толкает женщину на убийство.

В главных ролях сыграли Люси Бойтон, Тоби Джонс, Лори Дэвидсон и другие. Мировая премьера состоится 24 февраля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Дыхание шторма".

Видео: YouTube / BritBox

Теги: britbox, жестокая любовь история рут эллис, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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