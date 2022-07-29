Вышел трейлер фильма "Дыхание шторма"

Кинокомпания Focus Features представила трейлер фильма "Дыхание шторма". Режиссером картины выступил Алекс Паркинсон.
Сюжет рассказывает реальную историю о сражающихся с глубоководной стихией дайверах. Группе специалистов предстоит спасти товарища по команде, оказавшегося в ловушке на глубине и с одним аварийным баллоном.
В главных ролях сыграли Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул и другие. Мировая премьера состоится 28 февраля 2025 года.
Ранее Disney представил трейлер фильма "Белоснежка".
Видео: YouTube / Focus Features
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