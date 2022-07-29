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Вышел трейлер фильма "Дыхание шторма"

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Мировая премьера состоится 28 февраля 2025 года.

Кинокомпания Focus Features представила трейлер фильма "Дыхание шторма". Режиссером картины выступил Алекс Паркинсон.

Сюжет рассказывает реальную историю о сражающихся с глубоководной стихией дайверах. Группе специалистов предстоит спасти товарища по команде, оказавшегося в ловушке на глубине и с одним аварийным баллоном.

В главных ролях сыграли Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул и другие. Мировая премьера состоится 28 февраля 2025 года.

Ранее Disney представил трейлер фильма "Белоснежка".

Видео: YouTube / Focus Features

Теги: focus features, дыхание шторма, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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