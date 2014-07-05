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Disney представил трейлер фильма "Белоснежка"

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Мировая премьера состоится 21 марта 2025 года.

Студия Disney представила трейлер фильма "Белоснежка". Режиссером картины выступил Марк Уэбб.

Фильм является экранизацией одноименного мультфильма, вышедшего в 1937 году. Юная Белоснежка убегает из замка после того, как злая мачеха начинает завидовать ее красоте и приказывает Охотнику убить девушку. Героиня прячется в домике в лесу, где обитают семь гномов.

В главных ролях сыграли Рейчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап, Ансу Кабиа, Дюжонна Гифт и другие. Мировая премьера состоится 21 марта 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фэнтези "Рождественские истории Астрид Линдгрен". Видео: YouTube / DIsney
Теги: disney, белоснежка, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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