Разработчики российского шутера PIONER показали новый геймплей

Игра выйдет в свет в 2023 году.

Разработчики российской компьютерной игры-шутера PIONER показали новый геймплей проекта. В ролике зрители заметили несколько больших фрагментов из сюжетной линии. Также там презентованы сражения с использованием огнестрельного и холодного оружия против местной фауны, мутантов и бандитов. Со слов сотрудников разработки, главный герой будет "хорошо прокачен". Они добавили, что перестрелки в игре будут происходить как в одиночном режиме, так и в компании из нескольких персонажей. Таким образом подтверждено, что речь идет о многопользовательской программе.

Напомним, что официальный релиз ММО-шутера PIONER запланирован на 2023 год. Отечественная игра позиционируется как ММО, однако ее можно будет пройти в одиночном режиме без посещения PvP-зон.

Авторы Sons of the Forest представили трейлер мультиплеера.

Фото и видео: YouTube / PIONER