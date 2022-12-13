Авторы Sons of the Forest представили трейлер мультиплеера

В раннем доступе игра выйдет в свет с 23 февраля.

Студия Endnight Games и издательство Newnight опубликовали в социальных сетях "хоррор-выживательной" компьютерной игры Sons of the Forest представили клиентам новый ролик проекта, который посвящён многопользовательскому процессу игры и возможностям кооперативного взаимодействия. Известно, что симулятор выйдет в раннем доступе на платформе Steam с 23 февраля текущего года. По количеству добавлений в "избранное" (список желания") эта игра уже обошла проект Starfield.

В видео игроки получили понимание об основных аспектах игрового процесса, в которых можно участвовать вместе с друзьями. Пользователи будут при поддержке соратников исследовать мир, собирать необходимые ресурсы, создавать надежные укрытия и дома, изготавливать вооружение и боевую экипировку. По сюжету требуется найти пропавшего миллионера, оказаться на загадочном острове и исследовать мистические тайны. Пользователю придется выживать без внешней поддержки.

Вышел отрывок из фильма "Подземелье и драконы: Честь среди воров".

Фото и видео: YouTube / IGN