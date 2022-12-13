Ди Каприо получил девятиминутные овации за "Убийц цветочной луны" на Каннском фестивале

Картина выйдет в прокат 20 октября.

Актер Леонардо Ди Каприо получил девятиминутные овации за фильм "Убийцы цветочной луны", премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

Сюжет картины рассказывает историю индейцев из штата Оклахома, которых начинают убивать после того, как один из них разбогател на добыче нефти. Режиссером фильма выступил Мартин Скорезе. Также в нем сыграли Роберт Де Ниро и Лили Градстоун.

После показа фильма актеры и режиссер получили овации от собравшихся зрителей. Отметим, что "Убийцы цветочной луны" выйдет в прокат 20 октября. До конца года картина выйдет на Apple TV+ в цифровом формате.

Ранее мы сообщали, что Джонни Депп расплакался во время аплодисментов на Каннском кинофестивале.

Видео: YouTube / Festival de Cannes