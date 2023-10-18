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Вчера, 23:35
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В сети появился трейлер фильма "Битва за битвой" с Леонардо Ди Каприо

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Новая картина режиссера Пола Томаса Андерсона выйдет в прокат 26 сентября.

В сеть выложили обновленный трейлер нового фильма американского режиссера Пола Томаса Андерсона ("Нефть", "Магнолия", "Мастер", "Ночи в стиле буги").

Главные роли в ленте под названием "Битва за битвой" исполнили Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн, Бенисио Дель Торо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Чейз Инфинити.

Действие новой картины основано на романе американского писателя-постмодерниста Томаса Пинчона "Винляндия", в котором повествуется о ландшафте жизни западного побережья США в период 60-х и 80-х годов.

Ранее на Piter.TV: Вышел дублированный трейлер фильма "Верный друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем.

Видео: YouTube /  Warner Bros. UK & Ireland

Теги: битва за битвой, леонардо ди каприо, пол томас андерсон
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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