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Вышел дублированный трейлер фильма "Верный друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем

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Премьера в России состоится 15 мая.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Друг". Режиссерами картины выступили Скотт МакГихи и Дэвид Сигел.

Сюжет основан на одноименном романе Сигрид Нуньес и рассказывает историю писательницы Ирис, которая переживает утрату своего друга и наставника Уолтера. Вскоре героиня узнает, что он оставил ей пса по именни Аполлон, и это кардинально меняет ее жизнь.

В главных ролях сыграли Наоми Уоттс и Билл Мюррей. Премьера в России состоится 15 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер скандального вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуиным.

Видео: YouTube / Вольга

Теги: верный друг, вольга, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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