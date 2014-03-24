Вышел дублированный трейлер фильма "Верный друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем

Премьера в России состоится 15 мая.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Друг". Режиссерами картины выступили Скотт МакГихи и Дэвид Сигел.

Сюжет основан на одноименном романе Сигрид Нуньес и рассказывает историю писательницы Ирис, которая переживает утрату своего друга и наставника Уолтера. Вскоре героиня узнает, что он оставил ей пса по именни Аполлон, и это кардинально меняет ее жизнь.

В главных ролях сыграли Наоми Уоттс и Билл Мюррей. Премьера в России состоится 15 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер скандального вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуиным.

Видео: YouTube / Вольга