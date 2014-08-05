Вышел трейлер скандального вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуиным

Мировая премьера состоится 2 мая.

Вышел трейлер вестерна "Ржавчина" режиссера Джоэла Соузы. Фильм стал печально известен после трагического инцидента на съемках, когда актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из реквизитного пистолета.

Сюжет картины разворачивается в Канзасе 1880-х годов. В центре истории окажется сирота Люк Маккалистер, который случайно убивает скотовода и оказывается приговорен к повешению. Героя спасает из тюрьмы его дедушка с криминальным прошлым. Вместе они пытаются сбежать в Мексику.

В главных ролях сыграли Алек Болдуин, Патрик Скотт Макдермотт, Джош Хопкинс, Трэвис Фиммел и другие. Мировая премьера состоится 2 мая.

Ранее Marvel объявила актерский состав фильма "Мстители: Судный день".

Видео: YouTube / IGN