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Вышел трейлер скандального вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуиным

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Мировая премьера состоится 2 мая.

Вышел трейлер вестерна "Ржавчина" режиссера Джоэла Соузы. Фильм стал печально известен после трагического инцидента на съемках, когда актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из реквизитного пистолета.

Сюжет картины разворачивается в Канзасе 1880-х годов. В центре истории окажется сирота Люк Маккалистер, который случайно убивает скотовода и оказывается приговорен к повешению. Героя спасает из тюрьмы его дедушка с криминальным прошлым. Вместе они пытаются сбежать в Мексику.

В главных ролях сыграли  Алек Болдуин, Патрик Скотт Макдермотт, Джош Хопкинс, Трэвис Фиммел и другие. Мировая премьера состоится 2 мая.

Ранее Marvel объявила актерский состав фильма "Мстители: Судный день".

Видео: YouTube / IGN

Теги: алек болдуин, ржавчина, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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