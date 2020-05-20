Мировая премьера состоится 1 мая 2026 года.

Киновселенная Marvel объявила актерский состав фильма "Мстители: Судный день", представив тизер грядущего проекта.

На опубликованном видео представлены имена актеров, которые появятся в фильме. Помимо нынешних героев киновселенной Marvel зрители увидят персонажей из вселенной "Люди Икс". Съемки картины уже начались. Мировая премьера состоится 1 мая 2026 года.

Ранее Netflix представил тизер-трейлер фильма "Счастливчик Гилмор 2".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment