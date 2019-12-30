Россияне могут остаться без голливудского кино в майские праздники

План выхода крупных премьер должен быть готов к 20 февраля.

В грядущие майские праздники жители России могут лишиться голливудского кино. Поручение рассмотреть возможность отказа от зарубежных лент на две недели дал Владимир Мединский перед своей отставкой. Об этом сообщают "Ведомости".

План выхода крупных премьер должен быть готов к 20 февраля. Это позволит выявить спорные случаи, когда в прокате сталкиваются сразу несколько фильмов.

На сроки выхода фильмов может воздействовать Минкульт. При получении документа, в котором указаны сроки проката, чиновники могут не согласовать его. Таким образом, в министерстве могут выбить лучшие даты для показа российских картин.

Вместо голливудских фильмов россиян ожидают в мае новые отечественные киноленты. В их числе "Стрельцы", "Подольские курсанты" и один-два мультфильма.

Ранее мы писали, что Владимир Мединский покинул пост министра культуры, который занимал с 2012 года. Теперь он станет помощником Путина по культуре.