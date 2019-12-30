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Мединский станет помощником Путина по культуре
Сегодня, 10:39
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lesjasap

Мединский станет помощником Путина по культуре

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Он продолжит курировать отрасль в Кремле.

Владимир Мединский станет помощником Владимира Путина по культуре. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на источник, находящийся рядом с чиновником. Он перейдет на должность помощника президента в Кремль и будет продолжать курировать отрасль. Новым министром культуры России накануне назначена Ольга Любимова. Ранее женщина управляла департаментом кинематографа данного ведомства.

Мединский занимал этот пост с 2012 года. Он потерял место после отставки правительства Дмитрия Медведева.Информацию о новом назначении чиновника подтвердили лица, близкие к аппарату Кремля.
 
Ранее Piter.tv писал о том, что Минкульт составит график выхода российских фильмов в 2020 году.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: владимир мединский, владимир путин, помощник президента
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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