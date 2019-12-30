Мединский станет помощником Путина по культуре

Он продолжит курировать отрасль в Кремле.

Владимир Мединский станет помощником Владимира Путина по культуре. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на источник, находящийся рядом с чиновником. Он перейдет на должность помощника президента в Кремль и будет продолжать курировать отрасль. Новым министром культуры России накануне назначена Ольга Любимова. Ранее женщина управляла департаментом кинематографа данного ведомства.

Мединский занимал этот пост с 2012 года. Он потерял место после отставки правительства Дмитрия Медведева.Информацию о новом назначении чиновника подтвердили лица, близкие к аппарату Кремля.



Ранее Piter.tv писал о том, что Минкульт составит график выхода российских фильмов в 2020 году.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

