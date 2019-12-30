Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Она заменит на должности Владимира Мединского.

Новым министром культуры РФ после Владимира Мединского назначена Ольга Любимова. Ранее чиновница руководила департаментом кино. Она занимала эту должность с января 2018 года. Об этом сообщили "РИА Новости". Напомним, что предыдущий руководитель ведомства занимал должность с 21 мая 2012 года. До него управлял министерством Александр Авдеев. До поста Мединский являлся депутатом Государственной Думы России.

Ольга Любимова является выпускницей факультета журналистики МГУ и факультета театроведения ГИТИСа. С 2000-ых годов она занималась религиозными программами на телевидении. В частности, "Ортодоксом" и "Православным календарем". Она также создавала документальные картины, посвященные православию.

Ранее Piter.tv писал о том, что объявлен состав кабинета министров правительства РФ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

