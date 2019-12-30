Объявлен состав кабинета министров правительства РФ

Некоторые из чиновников сохранили свои посты.

Во вторник, 21 января, объявлен состав кабинета министров в новом правительстве РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Ликвидировано министерство по делам Северного Кавказа. Сохранили свои посты глава МИД Сергей Лавров, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Евгений Зиничев. Руководить Минтрансом снова будет Евгений Дитрих, министром природных ресурсов и экологии останется Дмитрий Кобылкин.

Возглавлять министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предстоит Александру Козлову, Минпромторг – Денису Мантурову. Министром, отвечающим за строительство и ЖКХ будет Владимир Якушев, министром энергетики – Александр Новак, а отвечать за вопросы сельского хозяйства снова станет Дмитрий Патрушев.

Новыми лицами на своих должностях стали Константин Чуйченко, который на посту главы Минюста сменил Александра Коновалова. Минэкономразвития возглавил бывший губернатор Пермского края Максим Решетников. Главой Минздрава, как и предполагалось ранее, стал Михаил Мурашко. Вероника Скворцова, ранее занимавшая должность теперь стала во главе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Вместо Михаила Котюкова министерство науки и высшего образования возглавил Валерий Фальков, а министром просвещения вместо Ольги Васильевой стал Сергей Кравцов.

Министерство труда и соцзащиты вместо Максима Топилина возглавил Антон Котяков. Павла Колобкова на месте главы Минспорта сменил Олег Матыцин, а во главе министерства связи встал экс-вице-президент "Ростелекома" Максут Шадаев.

В России появился новый министр культуры: вместо Владимира Мединского этот пост заняла Ольга Любимова, экс-глава департамента кинематографии Минкульта.

Ранее был объявлен состав вице-премьеров в новом правительстве РФ. Первым заместителем председателя правительства РФ вместо Антона Силуанова назначен Андрей Белоусов, который ранее был на должности помощника президента РФ по вопросам экономики.

Вместо Константина Чуйченко руководителем аппарата правительства стал бывший заместитель главы ФНС РФ Дмитрий Григоренко. Из "предыдущего созыва" посты вице-премьеров сохранили Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе).

Новичками на своих постах вице-премьеров стали Дмитрий Чернышенко (экс-председатель правления "Газпром-медиа"), Алексей Оверчук (экс-замглавы ФНС РФ), Марат Хуснуллин (бывший заместитель мэра Москвы Сергея Собянина, глава департамента строительства) и Виктория Абрамченко (экс-замминистра экономического развития и экс-глава Росреестра).

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин подписал указ, утверждающий структуру правительства РФ.

В документе отмечается, что у премьер-министра РФ появится 9 заместителей вместо десятка, также появится должность первого заместителя.

Видео: заседание нового Правительства РФ