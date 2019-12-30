Путин подписал указ, утверждающий структуру правительства

Указ вступил в силу с момента опубликования, 21 января.

Президент России Владимир Путин подписал указ, посвященный структуре федеральных органов исполнительной власти. В нем уточняется несколько вопросов работы федеральных министерств.

В частности, в документе отмечается, что у премьер-министра РФ появится 9 заместителей вместо десятка, также появится должность первого заместителя. По указу упразднено министерство по делам Северного Кавказа – теперь его функции взяло на себя Минэкономразвития. Российское правительство будет управлять Росреестром, Росздравнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Кроме того, Росимуществом будет руководить Министерство финансов вместо Минэкономразвития.

Видео: YouTube / Connect4Climate, Al Jazeera English, DW News