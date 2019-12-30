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Минкульт составит график выхода российских фильмов в 2020 году

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В ведомстве собираются увеличить долю российских фильмов в прокате.

В министерстве культуры собираются подготовить график релизов российских фильмов в 2020 году. Проектом займется департамент кино и Фонд кино, передало ФБА "Экономика сегодня"

С инициативой выступил Владимир Мединский. Рабочий график планируют сделать до 20 февраля. 

Также бывший министр культуры подвел итоги показателей отечественного кинематографа в 2019 году. Доля отечественных фильмов в прокате составила 23%, в этом году отметка должна вырасти до 30%. 

Сегодня стало известно, что новым министром культуры станет Ольга Любимова. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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