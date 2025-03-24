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Санкт-Петербургская неделя моды состоится на Новой сцене Александринского театра
Сегодня, 15:15
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Санкт-Петербургская неделя моды состоится на Новой сцене Александринского театра

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Помимо показов, посетителей ждут деловая, образовательная и культурная программы, а также эксклюзивные вечерние мероприятия.

С 10 по 13 апреля 2025 года на Новой сцене Александринского театра пройдет Санкт-Петербургская неделя моды. В этом сезоне зрители увидят коллекции как от международных дизайнеров, так и от постоянных резидентов и новичков модной индустрии, пишет "Петербургский дневник".

Отбор моделей на St. Petersburg Fashion Week всегда вызывает волнение: из более чем 300 профессионалов выбираются лучшие сто, которым предоставляется аккредитация для участия в показах. Именно из этих девушек и парней дизайнеры выбирают тех, кто будет демонстрировать их коллекции на подиуме, поделились организаторы.

Подготовка к событию шла на протяжении шести месяцев. В программе нового сезона Недели моды заявлены показы как российских, так и иностранных дизайнеров. Будут представлены коллекции таких брендов, как Fabric Fancy, Chapurin, The Muse, Mod"Art, Showcase New Name, FFancy Choice и многих других, добавили представители пресс-службы.

Помимо показов, посетителей ждут деловая, образовательная и культурная программы, а также эксклюзивные вечерние мероприятия.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская Неделя Моды

Теги: неделя моды, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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