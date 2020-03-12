  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:11
732
matveyvn
Код вставки плеера

Доктор Комаровский заявил, что коронавирус неизбежен

0 0

Но свой отпуск врач-педиатр отменять не стал.

Доктор Комаровский заявил, что коронавирус неизбежен. Известный врач-педиатр и ТВ-ведущий считает, что COVID-19 станет привычным, как грипп и ОРВИ. Его слова передаёт "Царьград".

Комаровский заявил, что "мы все можем заболеть" и призвал не начинать панику. Доктор считает, что подхватить новый коронавирус может каждый, поэтому важно соблюдать личную гигиену и профилактику.

Однако свой отпуск из-за коронавируса известный врач отменять не будет.

Ранее бывший главврач Боткинской больницы поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса.

Теги: доктор комаровский, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии